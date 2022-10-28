Військові РФ укотре обстріляли Вовчанськ – “прилетіло” поруч із будинком

Російські військові 28 жовтня обстріляли місто Вовчанськ Харківської області, боєприпаси впали поряд із житловим будинком.

Було зруйновано паркан, дах та фасад будинку, пошкоджено господарські споруди. Попередньо, ніхто не постраждав, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.