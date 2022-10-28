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Військові РФ укотре обстріляли Вовчанськ – “прилетіло” поруч із будинком

Події 18:35   28.10.2022
Елена Нагорная
Військові РФ укотре обстріляли Вовчанськ – “прилетіло” поруч із будинком

Російські військові 28 жовтня обстріляли місто Вовчанськ Харківської області, боєприпаси впали поряд із житловим будинком.

Було зруйновано паркан, дах та фасад будинку, пошкоджено господарські споруди. Попередньо, ніхто не постраждав, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 18:35;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові 28 жовтня обстріляли місто Вовчанськ Харківської області, боєприпаси впали поряд із житловим будинком.".