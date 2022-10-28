У Куп’янську ворожа ракета впала поруч із багатоповерхівкою (фото)

У ніч проти 28 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по місту Куп’янськ Харківської області.

Ракета влучила в землю поряд із житловим будинком, внаслідок чого у будівлі повилітали вікна. Утворилася вирва глибиною близько 7 метрів та шириною до 10 метрів, повідомляє Харківська облпрокуратура.

Попередньо, місто обстріляли ракетами С-300.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).