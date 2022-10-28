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У Куп’янську ворожа ракета впала поруч із багатоповерхівкою (фото)

Події 17:25   28.10.2022
Олена Нагорна
У Куп’янську ворожа ракета впала поруч із багатоповерхівкою (фото)

У ніч проти 28 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по місту Куп’янськ Харківської області.

Ракета влучила в землю поряд із житловим будинком, внаслідок чого у будівлі повилітали вікна. Утворилася вирва глибиною близько 7 метрів та шириною до 10 метрів, повідомляє Харківська облпрокуратура.

Попередньо, місто обстріляли ракетами С-300.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 17:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 28 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по місту Куп’янськ Харківської області.".