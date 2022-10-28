В Купянске вражеская ракета упала рядом с многоэтажкой (фото)

В ночь на 28 октября армия РФ нанесла ракетный удар по городу Купянск Харьковской области.

Ракета попала в землю рядом с жилым домом, в результате чего в здании повылетали окна. Образовалась воронка глубиной около 7 метров и шириной до 10 метров, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Предварительно, город обстреляли ракетами С-300.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).