В Купянске вражеская ракета упала рядом с многоэтажкой (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
В ночь на 28 октября армия РФ нанесла ракетный удар по городу Купянск Харьковской области.
Ракета попала в землю рядом с жилым домом, в результате чего в здании повылетали окна. Образовалась воронка глубиной около 7 метров и шириной до 10 метров, сообщает Харьковская облпрокуратура.
Предварительно, город обстреляли ракетами С-300.
Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 17:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 28 октября армия РФ нанесла ракетный удар по городу Купянск Харьковской области.".