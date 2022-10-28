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В Купянске вражеская ракета упала рядом с многоэтажкой (фото)

Происшествия 17:25   28.10.2022
Елена Нагорная
В Купянске вражеская ракета упала рядом с многоэтажкой (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

В ночь на 28 октября армия РФ нанесла ракетный удар по городу Купянск Харьковской области.

Ракета попала в землю рядом с жилым домом, в результате чего в здании повылетали окна. Образовалась воронка глубиной около 7 метров и шириной до 10 метров, сообщает Харьковская облпрокуратура.

Предварительно, город обстреляли ракетами С-300.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 17:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 28 октября армия РФ нанесла ракетный удар по городу Купянск Харьковской области.".