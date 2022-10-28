Газ в Купянске на Харьковщине подали в 95% частных домов и в половину высоток
Ежедневно в оккупированном Купянске до трех тысяч домов возвращают газ, сообщили в Харьковской ОВА.
В настоящее время специалисты АО «Харьковгаз» возобновили газоснабжение для 95% жителей частных домов и более 50% многоэтажек.
И ремонтируют перебитый газопровод, подающий газ в Ковшаровку Купянского района.
Всего в течение 27 октября работы по восстановлению газоснабжения проводились в 8 пострадавших от агрессора городах и селах Изюмского, Харьковского, Богодуховского, Купянского районов области.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 16:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневно в оккупированном Купянске до трех тысяч домов возвращают газ, сообщили в Харьковской ОВА.".