Газ в Купянске на Харьковщине подали в 95% частных домов и в половину высоток

Ежедневно в оккупированном Купянске до трех тысяч домов возвращают газ, сообщили в Харьковской ОВА.

В настоящее время специалисты АО «Харьковгаз» возобновили газоснабжение для 95% жителей частных домов и более 50% многоэтажек.

И ремонтируют перебитый газопровод, подающий газ в Ковшаровку Купянского района.

Всего в течение 27 октября работы по восстановлению газоснабжения проводились в 8 пострадавших от агрессора городах и селах Изюмского, Харьковского, Богодуховского, Купянского районов области.