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Газ в Купянске на Харьковщине подали в 95% частных домов и в половину высоток

Общество 16:24   28.10.2022
Оксана Якушко
Газ в Купянске на Харьковщине подали в 95% частных домов и в половину высоток

Ежедневно в оккупированном Купянске до трех тысяч домов возвращают газ, сообщили в Харьковской ОВА.

В настоящее время специалисты АО «Харьковгаз» возобновили газоснабжение для 95% жителей частных домов и более 50% многоэтажек.

И ремонтируют перебитый газопровод, подающий газ в Ковшаровку Купянского района.

Всего в течение 27 октября работы по восстановлению газоснабжения проводились в 8 пострадавших от агрессора городах и селах Изюмского, Харьковского, Богодуховского, Купянского районов области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 16:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневно в оккупированном Купянске до трех тысяч домов возвращают газ, сообщили в Харьковской ОВА.".