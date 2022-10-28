Газ у Куп‘янську на Харківщині дали у 95% приватних будинків

Щодня в окупованому Куп’янську до трьох тисяч будинків повертають газ, повідомили у Харківській ОВА.

Наразі фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання для 95% мешканців приватних будинків і до понад 50% багатоповерхівок.

І ремонтують перебитий газогін, який подає газ у Ківшарівку Куп‘янського району.

Загалом, протягом 27 жовтня, роботи з відновлення газопостачання проводились у 8 постраждалих від агресора містах та селах Ізюмського, Харківського, Богодухівського, Куп‘янського районів області.