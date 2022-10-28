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12000 сімей з газом, понад 1000 зі світлом: де на Харківщині повернули послуги

Суспільство 10:40   28.10.2022
Оксана Горун
12000 сімей з газом, понад 1000 зі світлом: де на Харківщині повернули послуги

У ХОВА повідомили про результати підключення електрики та газу на Харківщині минулої доби. 

“27 жовтня частково повернули газопостачання понад 12 000 сімей Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів. У тому числі повністю відновлено послугу в селах Іскра та Забавне Ізюмського району. Також газ отримали ще понад 8000 сімей Ізюма та понад 3500 сімей Куп’янська”, – навела дані пресслужба ХОВА.

Електрику продовжують підключати не лише у великих деокупованих містах області, а й у селах та селищах. У тому числі світло з’явилося ще в 120 споживачів із прикордонної Козачої Лопані.

“Після заміни опор відновлено електропостачання 185 абонентам смт Старий Салтів Чугуївського району. Заживлені 297 споживачів міста Ізюм та 202 мешканці села Яковенкове Ізюмського району”, – повідомили в ХОВА.

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    • Також електрика з’явилася у 182 споживачів із Куп’янська та 568 – з Кондрашівки, Грачівки та інших сіл Куп’янського району.

    Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 10:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про результати підключення електрики та газу на Харківщині минулої доби".