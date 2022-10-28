12000 семей с газом, больше 1000 со светом: где на Харьковщине вернули услуги

В ХОВА сообщили о результатах подключения электричества и газа на Харьковщине за прошедшие сутки.

«27 октября частично вернули газоснабжение более 12 000 семей Харьковского, Изюмского и Купянского районов. В том числе полностью восстановлена ​​услуга в селах Искра и Забавное Изюмского района. Также газ получили еще более 8000 семей Изюма и более 3500 семей Купянска», — привела данные пресс-служба ХОВА.

Электричество продолжают подключать не только в крупных деоккупированных городах области, но и в селах и поселках. В том числе свет появился еще у 120 потребителей из приграничной Казачьей Лопани.

«После замены опор возобновлено электроснабжение 185 абонентам пгт Старый Салтов Чугуевского района. Запитаны 297 потребителей города Изюм и 202 жителя села Яковенково Изюмского района», — сообщили в ХОВА.

Также электричество появилось у 182 потребителей из Купянска и 568 – из Кондрашовки, Грачевки и других сел Купянского района.