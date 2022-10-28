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12000 семей с газом, больше 1000 со светом: где на Харьковщине вернули услуги

Общество 10:40   28.10.2022
Оксана Горун
12000 семей с газом, больше 1000 со светом: где на Харьковщине вернули услуги

В ХОВА сообщили о результатах подключения электричества и газа на Харьковщине за прошедшие сутки. 

«27 октября частично вернули газоснабжение более 12 000 семей Харьковского, Изюмского и Купянского районов. В том числе полностью восстановлена ​​услуга в селах Искра и Забавное Изюмского района. Также газ получили еще более 8000 семей Изюма и более 3500 семей Купянска», — привела данные пресс-служба ХОВА.

Электричество продолжают подключать не только в крупных деоккупированных городах области, но и в селах и поселках. В том числе свет появился еще у 120 потребителей из приграничной Казачьей Лопани.

«После замены опор возобновлено электроснабжение 185 абонентам пгт Старый Салтов Чугуевского района. Запитаны 297 потребителей города Изюм и 202 жителя села Яковенково Изюмского района», — сообщили в ХОВА.

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    • Также электричество появилось у 182 потребителей из Купянска и 568 – из Кондрашовки, Грачевки и других сел Купянского района.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 10:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о результатах подключения электричества и газа на Харьковщине за прошедшие сутки".