Военные РФ в очередной раз обстреляли Волчанск — «прилетело» рядом с домом

Российские военные 28 октября обстреляли город Волчанск Харьковской области, боеприпасы упали рядом с жилым домом.

Были разрушены забор, крыша и фасад дома, повреждены хозяйственные постройки. Предварительно, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По данному факту открыто уголовное производство.