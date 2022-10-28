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Военные РФ в очередной раз обстреляли Волчанск — «прилетело» рядом с домом

Происшествия 18:35   28.10.2022
Елена Нагорная
Военные РФ в очередной раз обстреляли Волчанск — «прилетело» рядом с домом Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Российские военные 28 октября обстреляли город Волчанск Харьковской области, боеприпасы упали рядом с жилым домом.

Были разрушены забор, крыша и фасад дома, повреждены хозяйственные постройки. Предварительно, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По данному факту открыто уголовное производство.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 18:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные 28 октября обстреляли город Волчанск Харьковской области, боеприпасы упали рядом с жилым домом.".