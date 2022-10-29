Генштаб ЗСУ: Армія рф обстрілювала Харківщину з артилерії та мінометів
Оперативна інформація станом на 06.00 29.10.2022 щодо російського вторгнення від Генерального штабу ЗСУ.
Розпочалась 248 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.
Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
на Слобожанському напрямку – з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка;
на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка.
У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 07:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативна інформація станом на 06.00 29.10.2022 щодо російського вторгнення від Генерального штабу ЗСУ.".