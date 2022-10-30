15 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение минувших суток российская армия продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Терновая, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григорьевка, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелечья и Чугуновка.

На Купянском — из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Кисловка и Крохмальное.