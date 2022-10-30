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15 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:22   30.10.2022
Елена Нагорная
15 населенных пунктов обстреляла армия РФ на Харьковщине — Генштаб

В течение минувших суток российская армия продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Терновая, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григорьевка, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелечья и Чугуновка.

Читайте также: Генштаб ВСУ: на Харьковщине россияне обстреляли более 10 населенных пунктов

На Купянском — из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Кисловка и Крохмальное.

 

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 07:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток российская армия продолжила обстреливать населенные пункты Харьковской области как со своей, так и с временно оккупированной территории.".