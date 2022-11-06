Узнали по чубу: На Харьковщине нашли легендарного «киборга» в братской могиле

Известный защитник ДАПа Юрий Шкабура пропал без вести 7 месяцев назад, но родные узнали судьбу «киборга» только сейчас.

Об этом сообщила подруга семьи Ирина Горбачева на своей странице в Facebook.

«Наташа нашла своего Юру. В братской могиле. В Харьковской области в селе Боровая…Юра пропал без вести в апреле. В мае Наташа похоронила родного брата, нашего Смайлика. Мы так надеялись…», – эмоционально сообщила Горбачева.

Киборг Юрий Шкабура сражался в составе 90 батальона, в ДАПе попал в плен, чудом выжил и вернулся. В плену мужчине ножом срезали чуба, который он впоследствии отрастил.

«По его чубу Наташа его и опознала теперь», – говорит подруга семьи.

Юрий Шкабур был найден в братской могиле вместе с 22 воинами из их подразделения. У Юрия была сломана рука и пулевое ранение в спину. Также на погибшем не было обуви – россияне украли вместе с жетоном и телефоном.