Узнали по чубу: На Харьковщине нашли легендарного «киборга» в братской могиле
Известный защитник ДАПа Юрий Шкабура пропал без вести 7 месяцев назад, но родные узнали судьбу «киборга» только сейчас.
Об этом сообщила подруга семьи Ирина Горбачева на своей странице в Facebook.
«Наташа нашла своего Юру. В братской могиле. В Харьковской области в селе Боровая…Юра пропал без вести в апреле. В мае Наташа похоронила родного брата, нашего Смайлика. Мы так надеялись…», – эмоционально сообщила Горбачева.
Киборг Юрий Шкабура сражался в составе 90 батальона, в ДАПе попал в плен, чудом выжил и вернулся. В плену мужчине ножом срезали чуба, который он впоследствии отрастил.
«По его чубу Наташа его и опознала теперь», – говорит подруга семьи.
Юрий Шкабур был найден в братской могиле вместе с 22 воинами из их подразделения. У Юрия была сломана рука и пулевое ранение в спину. Также на погибшем не было обуви – россияне украли вместе с жетоном и телефоном.
Читайте также: Помогал саперам: на Харьковщине судья подорвался на взрывном устройстве
Новости по теме:
Вы читали новость: «Узнали по чубу: На Харьковщине нашли легендарного «киборга» в братской могиле»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2022 в 14:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известный защитник ДАПа Юрий Шкабура пропал без вести 7 месяцев назад, но родные узнали судьбу «киборга» только сейчас.".