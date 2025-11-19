Транспорт не ходитиме до п’ятниці через одне з перехресть у Харкові

Транспорт не ходитиме через трамвайний переїзд на перехресті вул. Академіка Павлова та вул. Тюрінській до 16:00 21 листопада, повідомляє Харківська міськрада.

Ремонт на трамвайному переїзді все ще триває, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства. Хоча раніше планували відкрити цю ділянку для транспорту 20 листопада.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Тюрінською, Олександра Подольського, Академіка Павлова та ін.

Крім того, щодня з 9:00 до 16:00 до 20 листопада припинений рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від пров. Салтівського до вул. Нескорених.

У цей час трамваї курсують так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

№30: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

У цей час ходитиме тимчасовий автобус №2: автостанція «Салтівська» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Захисників України».

Читайте також: Вулицю в Харкові перейменували на честь Міська Барбари