Транспорт не ходитиме до п’ятниці через одне з перехресть у Харкові
Транспорт не ходитиме через трамвайний переїзд на перехресті вул. Академіка Павлова та вул. Тюрінській до 16:00 21 листопада, повідомляє Харківська міськрада.
Ремонт на трамвайному переїзді все ще триває, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства. Хоча раніше планували відкрити цю ділянку для транспорту 20 листопада.
Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Тюрінською, Олександра Подольського, Академіка Павлова та ін.
Крім того, щодня з 9:00 до 16:00 до 20 листопада припинений рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від пров. Салтівського до вул. Нескорених.
У цей час трамваї курсують так:
№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;
№30: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».
У цей час ходитиме тимчасовий автобус №2: автостанція «Салтівська» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Захисників України».
Читайте також: Вулицю в Харкові перейменували на честь Міська Барбари
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Транспорт не ходитиме до п’ятниці через одне з перехресть у Харкові», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 22:02;