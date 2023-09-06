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Завтра, 7 сентября, в Харькове закроют железнодорожный переезд: подробности

Общество 14:14   06.09.2023
Виктория Яковенко
Завтра, 7 сентября, в Харькове закроют железнодорожный переезд: подробности Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта через железнодорожный переезд 786 км перегона Харьков – Пассажирский парк – «Н» – Покотиловка, расположенного на ул. Некрасова 2-а, будет запрещен с 10:00 до 16:30 7 сентября.

Причина — замена дефектного асфальтного покрытия проезжей части на железнодорожном переезде (в районе железнодорожной платформы Липовая Роща), сообщили в Харьковском горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 14:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта через железнодорожный переезд 786 км перегона Харьков – Пассажирский парк – «Н» – Покотиловка, расположенного на ул. Некрасова 2-а, будет запрещен с 10:00 до 16:30 7 сентября.".