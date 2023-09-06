Завтра, 7 сентября, в Харькове закроют железнодорожный переезд: подробности
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта через железнодорожный переезд 786 км перегона Харьков – Пассажирский парк – «Н» – Покотиловка, расположенного на ул. Некрасова 2-а, будет запрещен с 10:00 до 16:30 7 сентября.
Причина — замена дефектного асфальтного покрытия проезжей части на железнодорожном переезде (в районе железнодорожной платформы Липовая Роща), сообщили в Харьковском горсовете.
Читайте также: Искринский переулок в Харькове откроют для проезда машин с 10 сентября
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Завтра, 7 сентября, в Харькове закроют железнодорожный переезд: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта через железнодорожный переезд 786 км перегона Харьков – Пассажирский парк – «Н» – Покотиловка, расположенного на ул. Некрасова 2-а, будет запрещен с 10:00 до 16:30 7 сентября.".