Завтра, 7 сентября, в Харькове закроют железнодорожный переезд: подробности

Движение транспорта через железнодорожный переезд 786 км перегона Харьков – Пассажирский парк – «Н» – Покотиловка, расположенного на ул. Некрасова 2-а, будет запрещен с 10:00 до 16:30 7 сентября.

Причина — замена дефектного асфальтного покрытия проезжей части на железнодорожном переезде (в районе железнодорожной платформы Липовая Роща), сообщили в Харьковском горсовете.

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