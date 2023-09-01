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Искринский переулок в Харькове откроют для проезда машин с 10 сентября

Общество 20:07   01.09.2023
Оксана Якушко
Искринский переулок в Харькове откроют для проезда машин с 10 сентября

Движение транспорта в Искринском переулке откроют на следующей неделе, сообщили в мэрии Харькова.

Движение транспорта в пер. Искринском, на участке от ул. Искринской до ул. Святодуховской, будет запрещено до 10 сентября. Хотя ранее движение транспорта планировали открыть 1 сентября.

Это связано с продлением реконструкции КП «Харьковские тепловые сети» трубопровода на участке в пер. Искринском, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 20:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в Искринском переулке откроют на следующей неделе, сообщили в мэрии Харькова.".