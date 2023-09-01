Искринский переулок в Харькове откроют для проезда машин с 10 сентября
Движение транспорта в Искринском переулке откроют на следующей неделе, сообщили в мэрии Харькова.
Движение транспорта в пер. Искринском, на участке от ул. Искринской до ул. Святодуховской, будет запрещено до 10 сентября. Хотя ранее движение транспорта планировали открыть 1 сентября.
Это связано с продлением реконструкции КП «Харьковские тепловые сети» трубопровода на участке в пер. Искринском, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 20:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в Искринском переулке откроют на следующей неделе, сообщили в мэрии Харькова.".