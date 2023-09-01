Искринский переулок в Харькове откроют для проезда машин с 10 сентября

Движение транспорта в Искринском переулке откроют на следующей неделе, сообщили в мэрии Харькова.

Движение транспорта в пер. Искринском, на участке от ул. Искринской до ул. Святодуховской, будет запрещено до 10 сентября. Хотя ранее движение транспорта планировали открыть 1 сентября.

Это связано с продлением реконструкции КП «Харьковские тепловые сети» трубопровода на участке в пер. Искринском, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.