Іскринський провулок у Харкові відкриють для проїзду машин з 10 вересня

Рух транспорту в Іскринському провулку відкриють наступного тижня, повідомили у мерії Харкова.

Рух транспорту в пров. Іскринському, на ділянці від вул. Іскринській до вул. Святодухівській, буде заборонено до 10 вересня. Хоча раніше рух транспорту планували відкрити 1 вересня.

Це пов’язано із продовженням реконструкції КП «Харківські теплові мережі» трубопроводу на ділянці у пров. Іскринському, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.