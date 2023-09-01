Іскринський провулок у Харкові відкриють для проїзду машин з 10 вересня
Рух транспорту в Іскринському провулку відкриють наступного тижня, повідомили у мерії Харкова.
Рух транспорту в пров. Іскринському, на ділянці від вул. Іскринській до вул. Святодухівській, буде заборонено до 10 вересня. Хоча раніше рух транспорту планували відкрити 1 вересня.
Це пов’язано із продовженням реконструкції КП «Харківські теплові мережі» трубопроводу на ділянці у пров. Іскринському, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 20:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту в Іскринському провулку відкриють наступного тижня, повідомили у мерії Харкова.".