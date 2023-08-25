У Харкові через витік газу на місяць перекрили вулицю Новгородську
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вулиці Новгородській, у районі перехрестя з вулицею Липовою, обмежений до 25 вересня.
Причина – ліквідація витоку газу на газопроводах низького та середнього тиску, повідомили у Харківській міськраді.
«Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху», – зазначили в мерії.
Читайте також: У Харкові закриють дорогу через комунальні роботи: подробиці
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові через витік газу на місяць перекрили вулицю Новгородську»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 16:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Новгородській, у районі перехрестя з вулицею Липовою, обмежений до 25 вересня.".