У Харкові через витік газу на місяць перекрили вулицю Новгородську

Рух транспорту на вулиці Новгородській, у районі перехрестя з вулицею Липовою, обмежений до 25 вересня.

Причина – ліквідація витоку газу на газопроводах низького та середнього тиску, повідомили у Харківській міськраді.

«Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху», – зазначили в мерії.