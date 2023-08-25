В Харькове из-за утечки газа на месяц перекрыли улицу Новгородскую
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на улице Новгородской, в районе перекрестка с улицей Липовой, ограничено до 25 сентября.
Причина – ликвидация утечки газа на газопроводах низкого и среднего давления, сообщили в Харьковском горсовете.
«Пропуск транспорта организован свободной от выполнения работ полосой движения», – отметили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Новгородской, в районе перекрестка с улицей Липовой, ограничено до 25 сентября.".