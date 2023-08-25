В Харькове из-за утечки газа на месяц перекрыли улицу Новгородскую

Движение транспорта на улице Новгородской, в районе перекрестка с улицей Липовой, ограничено до 25 сентября.

Причина – ликвидация утечки газа на газопроводах низкого и среднего давления, сообщили в Харьковском горсовете.

«Пропуск транспорта организован свободной от выполнения работ полосой движения», – отметили в мэрии.