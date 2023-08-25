Live
  • Пт 25.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🔴

В Харькове из-за утечки газа на месяц перекрыли улицу Новгородскую

Общество 16:48   25.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове из-за утечки газа на месяц перекрыли улицу Новгородскую Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на улице Новгородской, в районе перекрестка с улицей Липовой, ограничено до 25 сентября.

Причина – ликвидация утечки газа на газопроводах низкого и среднего давления, сообщили в Харьковском горсовете.

«Пропуск транспорта организован свободной от выполнения работ полосой движения», – отметили в мэрии.

Читайте также: В Харькове закроют дорогу из-за коммунальных работ: подробности

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове и области усиливают мобилизацию, о чем ранее говорил Зеленский
В Харькове и области усиливают мобилизацию, о чем ранее говорил Зеленский
25.08.2023, 16:52
В Харькове до конца года закрыли переход между двумя станциями метро
В Харькове до конца года закрыли переход между двумя станциями метро
25.08.2023, 14:51
Терехов заявил о четвертой волне возвращения харьковчан — к 1 сентября
Терехов заявил о четвертой волне возвращения харьковчан — к 1 сентября
25.08.2023, 09:46
Поезда харьковского направления задерживаются из-за аварии на железной дороге
Поезда харьковского направления задерживаются из-за аварии на железной дороге
25.08.2023, 15:48
«Харьковводоканал» приглашает на работу
«Харьковводоканал» приглашает на работу
25.08.2023, 14:27
Как кормить школьников в метро и подвозить их до станций решили — Терехов
Как кормить школьников в метро и подвозить их до станций решили — Терехов
25.08.2023, 17:23

Новости по теме:

17:02
«От 70% до более 90%», — Терехов сообщил о готовности Харькова к зиме
16:52
В Харькове и области усиливают мобилизацию, о чем ранее говорил Зеленский
16:48
В Харькове из-за утечки газа на месяц перекрыли улицу Новгородскую
15:05
Горели гараж и автомобили: в Харькове произошел пожар (фото)
14:51
В Харькове до конца года закрыли переход между двумя станциями метро

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове из-за утечки газа на месяц перекрыли улицу Новгородскую»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 16:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Новгородской, в районе перекрестка с улицей Липовой, ограничено до 25 сентября.".