В Харькове закроют дорогу из-за коммунальных работ: подробности

Движение транспорта по ул. Манизера, на участке от пер. Синельникова пер. Каплуновского, будет запрещено с 9:00 до 17:00 с 25 августа по 12 сентября.

Причина – проведение КП «Харьковские тепловые сети» работ по замене теплотрассы. Об этом сообщают в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам — Пушкинской, Дарвину, Журавлевскому спуску и т.д.