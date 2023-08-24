В Харькове закроют дорогу из-за коммунальных работ: подробности
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта по ул. Манизера, на участке от пер. Синельникова пер. Каплуновского, будет запрещено с 9:00 до 17:00 с 25 августа по 12 сентября.
Причина – проведение КП «Харьковские тепловые сети» работ по замене теплотрассы. Об этом сообщают в Харьковском горсовете.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам — Пушкинской, Дарвину, Журавлевскому спуску и т.д.
Читайте также: В Харькове на полтора месяца перекрыли улицу и переулок – мэрия
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове закроют дорогу из-за коммунальных работ: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по ул. Манизера, на участке от пер. Синельникова пер. Каплуновского, будет запрещено с 9:00 до 17:00 с 25 августа по 12 сентября.".