У Харкові закриють дорогу через комунальні роботи: подробиці

Рух транспорту на вул. Манізера, на ділянці від пров. Синельникова до пров. Каплунівського, буде заборонений з 9:00 до 17:00 з 25 серпня по 12 вересня.

Причина – проведення КП «Харківські теплові мережі» робіт з заміни теплотраси. Про це повідомляють у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями – Пушкінською, Дарвіна, Журавлівським узвозом та ін.