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У Харкові закриють дорогу через комунальні роботи: подробиці

Суспільство 13:42   24.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові закриють дорогу через комунальні роботи: подробиці Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вул. Манізера, на ділянці від пров. Синельникова до пров. Каплунівського, буде заборонений з 9:00 до 17:00 з 25 серпня по 12 вересня.

Причина – проведення КП «Харківські теплові мережі» робіт з заміни теплотраси. Про це повідомляють у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями – Пушкінською, Дарвіна, Журавлівським узвозом та ін.

Читайте також: У Харкові на півтора місяця перекрили вулицю і провулок – мерія

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 13:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вул. Манізера, на ділянці від пров. Синельникова до пров. Каплунівського, буде заборонений з 9:00 до 17:00 з 25 серпня по 12 вересня.".