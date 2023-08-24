У Харкові закриють дорогу через комунальні роботи: подробиці
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на вул. Манізера, на ділянці від пров. Синельникова до пров. Каплунівського, буде заборонений з 9:00 до 17:00 з 25 серпня по 12 вересня.
Причина – проведення КП «Харківські теплові мережі» робіт з заміни теплотраси. Про це повідомляють у Харківській міськраді.
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями – Пушкінською, Дарвіна, Журавлівським узвозом та ін.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вул. Манізера, на ділянці від пров. Синельникова до пров. Каплунівського, буде заборонений з 9:00 до 17:00 з 25 серпня по 12 вересня.".