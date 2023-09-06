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Завтра, 7 вересня, у Харкові закриють залізничний переїзд: подробиці

Суспільство 14:14   06.09.2023
Вікторія Яковенко
Завтра, 7 вересня, у Харкові закриють залізничний переїзд: подробиці Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту через залізничний переїзд 786 км перегону Харків – Пасажирський парк – «Н» – Покотилівка, розташованого на вул. Некрасова 2-а,  буде заборонений з 10:00 до 16:30 7 вересня.

Причина – заміна дефектного асфальтного покриття проїжджої частини в межах парної колії та міжколій на залізничному переїзді (в районі залізничної платформи Липовий Гай), повідомили в Харківській міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 14:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту через залізничний переїзд 786 км перегону Харків – Пасажирський парк – «Н» – Покотилівка, розташованого на вул. Некрасова 2-а,  буде заборонений з 10:00 до 16:30 7 вересня.".