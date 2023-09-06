Завтра, 7 вересня, у Харкові закриють залізничний переїзд: подробиці

Рух транспорту через залізничний переїзд 786 км перегону Харків – Пасажирський парк – «Н» – Покотилівка, розташованого на вул. Некрасова 2-а, буде заборонений з 10:00 до 16:30 7 вересня.

Причина – заміна дефектного асфальтного покриття проїжджої частини в межах парної колії та міжколій на залізничному переїзді (в районі залізничної платформи Липовий Гай), повідомили в Харківській міськраді.

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