Завтра, 7 вересня, у Харкові закриють залізничний переїзд: подробиці
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту через залізничний переїзд 786 км перегону Харків – Пасажирський парк – «Н» – Покотилівка, розташованого на вул. Некрасова 2-а, буде заборонений з 10:00 до 16:30 7 вересня.
Причина – заміна дефектного асфальтного покриття проїжджої частини в межах парної колії та міжколій на залізничному переїзді (в районі залізничної платформи Липовий Гай), повідомили в Харківській міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 14:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту через залізничний переїзд 786 км перегону Харків – Пасажирський парк – «Н» – Покотилівка, розташованого на вул. Некрасова 2-а, буде заборонений з 10:00 до 16:30 7 вересня.".