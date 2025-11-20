В Харькове ввели аварийные отключения света

В Харькове применяются аварийные отключения электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго» сегодня, 20 ноября, около 15:30.

Там объяснили, что аварийные отключения ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме, возникшей в результате предыдущих вражеских обстрелов.

«Предварительно обнародованные графики обесточивания – пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно», — отметили энергетики.

Напомним, утром в АО «Харьковоблэнерго» информировали, что в Харьковской области одновременно будут применяться от 2,5 до четырех очередей отключений.