В Харькове ввели аварийные отключения света
В Харькове применяются аварийные отключения электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго» сегодня, 20 ноября, около 15:30.
Там объяснили, что аварийные отключения ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме, возникшей в результате предыдущих вражеских обстрелов.
«Предварительно обнародованные графики обесточивания – пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, потребляйте ее экономно», — отметили энергетики.
Напомним, утром в АО «Харьковоблэнерго» информировали, что в Харьковской области одновременно будут применяться от 2,5 до четырех очередей отключений.
20 ноября 2025 в 15:28