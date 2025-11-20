После обстрела на энергообъекте в Харькове нашли боеприпас. Что со светом
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что полностью восстановили свет после обстрела города в ночь на 19 ноября.
Специалисты отметили: как только позволила ситуация в сфере безопасности – приступили к восстановлению разрушенного из-за обстрелов. Однако на одном из энергообъектов их ждал «сюрприз» – неразорвавшийся боеприпас. Поэтому пришлось ждать, пока спасатели обезвредят его.
«В ремонтных работах были задействованы представители многих подразделений общества: от диспетчеров, специалистов высоковольтных и городских электрических сетей до строителей и водителей», – отметили энергетики.
На данный момент удалось полностью запитать всех абонентов.
Напомним, в ночь на 19 ноября Слободской и Основянский районы атаковали 18 БпЛА. Всего известно о 46 пострадавших в Харькове, среди которых двое детей — у них острый шок. Один из беспилотников попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали жильцов. По информации мэра Игоря Терехова, также БпЛА упали возле медучреждения и во дворе школы в Слободском районе. Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты, отмечал Терехов. По информации руководителя Харьковской облпрокуратуры Амила Омарова, ВС РФ выпустили по городу ударные БпЛА типа «Герань-2». Правоохранители установили 15 мест попаданий. Среди пострадавших – две девочки, возрастом 9 и 13 лет. Городской голова отмечал: удалось частично восстановить электроэнергию, подачу воды и тепла. Однако на некоторых участках работы продолжаются.
