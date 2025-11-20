Live

После обстрела на энергообъекте в Харькове нашли боеприпас. Что со светом

Общество 07:17   20.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
После обстрела на энергообъекте в Харькове нашли боеприпас. Что со светом Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что полностью восстановили свет после обстрела города в ночь на 19 ноября. 

Специалисты отметили: как только позволила ситуация в сфере безопасности – приступили к восстановлению разрушенного из-за обстрелов. Однако на одном из энергообъектов их ждал «сюрприз» – неразорвавшийся боеприпас. Поэтому пришлось ждать, пока спасатели обезвредят его.

«В ремонтных работах были задействованы представители многих подразделений общества: от диспетчеров, специалистов высоковольтных и городских электрических сетей до строителей и водителей», – отметили энергетики.

На данный момент удалось полностью запитать всех абонентов.

Напомним, в ночь на 19 ноября Слободской и Основянский районы атаковали 18 БпЛА. Всего известно о 46 пострадавших в Харьковесреди которых двое детей — у них острый шок. Один из беспилотников попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали жильцов. По информации мэра Игоря Терехова, также БпЛА упали возле медучреждения и во дворе школы в Слободском районе. Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты, отмечал Терехов. По информации руководителя Харьковской облпрокуратуры Амила Омарова, ВС РФ выпустили по городу ударные БпЛА типа «Герань-2». Правоохранители установили 15 мест попаданий. Среди пострадавших – две девочки, возрастом 9 и 13 лет. Городской голова отмечал: удалось частично восстановить электроэнергию, подачу воды и тепла. Однако на некоторых участках работы продолжаются.

Читайте также: Как харьковчан обеспечивают питьевой водой, рассказали в Варшаве

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары
Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары
19.11.2025, 16:11
Туман и дождь с мокрым снегом. Прогноз погоды на 20 ноября в Харькове и области
Туман и дождь с мокрым снегом. Прогноз погоды на 20 ноября в Харькове и области
19.11.2025, 20:06
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
19.11.2025, 12:26
Транспорт не будет ходить до пятницы через один из перекрестков в Харькове
Транспорт не будет ходить до пятницы через один из перекрестков в Харькове
19.11.2025, 22:02
Как 20 ноября будут ходить трамваи и троллейбусы в Харькове
Как 20 ноября будут ходить трамваи и троллейбусы в Харькове
19.11.2025, 20:59
Новости Харькова — главное за 20 ноября: ситуация со светом в городе
Новости Харькова — главное за 20 ноября: ситуация со светом в городе
20.11.2025, 07:26

Новости по теме:

17.11.2025
Как будут выключать свет 18 ноября в Харькове и области: график
16.11.2025
Графики отключения света на 17 ноября в Харькове и области
14.11.2025
Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график
12.11.2025
Как будут отключать свет в Харькове и области 13 ноября — график
11.11.2025
Как будут отключать свет в Харькове и области 12 ноября — график


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «После обстрела на энергообъекте в Харькове нашли боеприпас. Что со светом», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2025 в 07:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что полностью восстановили свет после обстрела города в ночь на 19 ноября. ".