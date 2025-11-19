Как харьковчан обеспечивают питьевой водой, рассказали в Варшаве
В Варшаве Харьковский горсовет представил проект обеспечения горожан качественной питьевой водой.
Это произошло на международной выставке-конференции «ReBuild Ukraine: Construction & Energy 2025».
Мероприятие объединило правительственные делегации, муниципалитеты, бизнес и международные организации из более чем 33 стран. В нем приняли участие 762 экспонента и представители 160 украинских громад.
Харьков презентовал проект «Питьевая вода для харьковчан» — одно из системных решений для обеспечения жизнедеятельности города в условиях военных угроз. Проект представили советник городского головы Татьяна Столяренко и глава всеукраинского WASH-кластера UNICEF Николас Осберт.
«Действия местной власти на опережение в решении проблем, с которыми могут сталкиваться прифронтовые громады, является залогом стабильности и нормального функционирования жизнедеятельности людей», — отметила Татьяна Столяренко.
Напомним, проект по установке бюветов с бесплатной питьевой водой реализуется по инициативе городского головы Игоря Терехова и при поддержке ЮНИСЕФ. В общей сложности было запланировано установить 70 бюветов, из которых более 40 уже работают в разных районах города.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: варшава, питьевая вода, Польша, Харьковский горсовет;
19 ноября 2025 в 19:31