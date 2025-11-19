Як харків’ян забезпечують питною водою, розповіли у Варшаві

У Варшаві Харківська міськрада представила проєкт забезпечення городян якісною питною водою.

Це сталося на міжнародній виставці-конференції “ReBuild Ukraine: Construction & Energy 2025”.

Захід об’єднав урядові делегації, муніципалітети, бізнес і міжнародні організації з понад 33 країн. У ньому взяли участь 762 експоненти та представники 160 українських громад.

Харків презентував проєкт «Питна вода для харків’ян» – одне з системних рішень для забезпечення життєдіяльності міста в умовах воєнних загроз. Проєкт представили радник міського голови Тетяна Столяренко та голова всеукраїнського WASH-кластера UNICEF Ніколас Осберт.

«Дії місцевої влади на випередження у розв’язанні проблем, з якими можуть стикатися прифронтові громади, є запорукою стабільності та нормального функціонування життєдіяльності людей», – зазначила Тетяна Столяренко.

Нагадаємо, проєкт зі встановлення бюветів з безкоштовною питною водою реалізується з ініціативи міського голови Ігоря Терехова та за підтримки ЮНІСЕФ. Загалом заплановано встановити 70 бюветів, з яких понад 40 вже працюють у різних районах міста.

Читайте також: Вулицю в Харкові перейменували на честь Міська Барбари