Як харків’ян забезпечують питною водою, розповіли у Варшаві
У Варшаві Харківська міськрада представила проєкт забезпечення городян якісною питною водою.
Це сталося на міжнародній виставці-конференції “ReBuild Ukraine: Construction & Energy 2025”.
Захід об’єднав урядові делегації, муніципалітети, бізнес і міжнародні організації з понад 33 країн. У ньому взяли участь 762 експоненти та представники 160 українських громад.
Харків презентував проєкт «Питна вода для харків’ян» – одне з системних рішень для забезпечення життєдіяльності міста в умовах воєнних загроз. Проєкт представили радник міського голови Тетяна Столяренко та голова всеукраїнського WASH-кластера UNICEF Ніколас Осберт.
«Дії місцевої влади на випередження у розв’язанні проблем, з якими можуть стикатися прифронтові громади, є запорукою стабільності та нормального функціонування життєдіяльності людей», – зазначила Тетяна Столяренко.
Нагадаємо, проєкт зі встановлення бюветів з безкоштовною питною водою реалізується з ініціативи міського голови Ігоря Терехова та за підтримки ЮНІСЕФ. Загалом заплановано встановити 70 бюветів, з яких понад 40 вже працюють у різних районах міста.
Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 19:31