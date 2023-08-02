Терехов – у Варшаві: звернувся по глобальну підтримку до британського бізнесу

Мер Харкова Ігор Терехов 2 серпня, перебуваючи у Варшаві, взяв участь у засіданні британсько-української робочої групи з питань інфраструктури.

Про це міський голова повідомив у телеграмі.

“Звернувся по глобальну підтримку до британського бізнесу та урядовців і презентував їм наші завдання і цілі. Яким ми бачимо Харків майбутнього і що нам потрібно від них, щоби його наблизити. А це — безпечне місто свободи, інновацій, креативних індустрій. Центр освіти з сучасними науковими кварталами та розвиненою зеленою енергетикою”, – пише Терехов.

Як повідомляє з посиланням на мера пресслужба міськради, іноземні партнери зацікавлені інвестувати у відновлення Харкова. Найбільш привабливими сферами вони вважають енергетику, освіту та промисловість.