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Терехов – у Варшаві: звернувся по глобальну підтримку до британського бізнесу

Політика 21:04   02.08.2023
Олена Нагорна
Терехов – у Варшаві: звернувся по глобальну підтримку до британського бізнесу

Мер Харкова Ігор Терехов 2 серпня, перебуваючи у Варшаві, взяв участь у засіданні британсько-української робочої групи з питань інфраструктури.

Про це міський голова повідомив у телеграмі.

“Звернувся по глобальну підтримку до британського бізнесу та урядовців і презентував їм наші завдання і цілі. Яким ми бачимо Харків майбутнього і що нам потрібно від них, щоби його наблизити. А це — безпечне місто свободи, інновацій, креативних індустрій. Центр освіти з сучасними науковими кварталами та розвиненою зеленою енергетикою”, – пише Терехов.

Як повідомляє з посиланням на мера пресслужба міськради, іноземні партнери зацікавлені інвестувати у відновлення Харкова. Найбільш привабливими сферами вони вважають енергетику, освіту та промисловість.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 21:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов 2 серпня, перебуваючи у Варшаві, взяв участь у засіданні британсько-української робочої групи з питань інфраструктури.".