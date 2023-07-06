Ще одне місто-побратим у США з’явилося у Харкова – документ підписано (фото)
Мер Харкова Ігор Терехов та керівник Департаменту економічного розвитку мерії Альбукерке Макс Грюнер підписали меморандум про побратимство між містами. Для цього офіційна делегація американського міста прибула в Харків.
Харків має чітку європейську спрямованість і прагне якнайшвидше подолати наслідки російських обстрілів, зазначив Терехов, передає пресслужба міськради.
«У нас кажуть, що справжні друзі пізнаються в біді. Це про нас з вами, адже ми поріднюємося у найважчі часи для нашого міста та України загалом. Ми вдячні вам за допомогу та бажання підтримувати нас і далі. Пишаємося вашою сміливістю приїхати сюди! Вірю, що ці стосунки стануть успішним прикладом взаємодії для інших міст Америки та України і сподіваюся, що відбудовувати Харків ми будемо спільними зусиллями», – зазначив мер.
У відповідь Макс Грюнер запросив Терехова до Альбукерке, а також запропонував створити спільні робочі групи у складі співробітників мерій та бізнесменів обох міст.
«Це справді історична подія для всіх нас. Я спілкувався з українцями і бачу, що у ваших людях є все для того, щоб вибороти свою перемогу. І ми вам у цьому допоможемо. Ми привезли кілька автомобілів вашим військовим і також плануємо передати до Харкова карету швидкої допомоги ближче до осені», – зазначив Грюнер.
Під час візиту в Харків делегація з Альбукерке передала українським захисникам два автомобілі та квадрокоптер.
Фото: Харківська міськрада
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Зазначимо, що до цього Харків мав одне місто-побратим у США – Цинциннаті (з 1989 року).
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 23:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов та керівник Департаменту економічного розвитку мерії Альбукерке Макс Грюнер підписали меморандум про побратимство між містами. Для цього офіційна делегація американського міста прибула в Харків.".