Ще одне місто-побратим у США з’явилося у Харкова – документ підписано (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов та керівник Департаменту економічного розвитку мерії Альбукерке Макс Грюнер підписали меморандум про побратимство між містами. Для цього офіційна делегація американського міста прибула в Харків.

Харків має чітку європейську спрямованість і прагне якнайшвидше подолати наслідки російських обстрілів, зазначив Терехов, передає пресслужба міськради.

«У нас кажуть, що справжні друзі пізнаються в біді. Це про нас з вами, адже ми поріднюємося у найважчі часи для нашого міста та України загалом. Ми вдячні вам за допомогу та бажання підтримувати нас і далі. Пишаємося вашою сміливістю приїхати сюди! Вірю, що ці стосунки стануть успішним прикладом взаємодії для інших міст Америки та України і сподіваюся, що відбудовувати Харків ми будемо спільними зусиллями», – зазначив мер.

У відповідь Макс Грюнер запросив Терехова до Альбукерке, а також запропонував створити спільні робочі групи у складі співробітників мерій та бізнесменів обох міст.

«Це справді історична подія для всіх нас. Я спілкувався з українцями і бачу, що у ваших людях є все для того, щоб вибороти свою перемогу. І ми вам у цьому допоможемо. Ми привезли кілька автомобілів вашим військовим і також плануємо передати до Харкова карету швидкої допомоги ближче до осені», – зазначив Грюнер.

Під час візиту в Харків делегація з Альбукерке передала українським захисникам два автомобілі та квадрокоптер.



Фото: Харківська міськрада

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Зазначимо, що до цього Харків мав одне місто-побратим у США – Цинциннаті (з 1989 року).