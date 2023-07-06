Еще один город-побратим в США появился у Харькова — документ подписан (фото)

Мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель Департамента экономического развития мэрии Альбукерке Макс Грюнер подписали меморандум о побратимстве между городами. Для этого официальная делегация американского города прибыла в Харьков.

Харьков имеет четкую европейскую направленность и стремится как можно быстрее преодолеть последствия российских обстрелов, отметил Терехов, передает пресс-служба горсовета.

«У нас говорят, что настоящие друзья познаются в беде. Это о нас с вами, ведь мы породняемся в самые тяжелые времена для нашего города и Украины в целом. Мы благодарны вам за помощь и желание поддерживать нас и дальше. Гордимся вашей смелостью приехать сюда! Верю, что эти отношения станут успешным примером взаимодействия для других городов Америки и Украины и надеюсь, что восстанавливать Харьков мы будем совместными усилиями», — отметил мэр.

В ответ Макс Грюнер пригласил Терехова в Альбукерке, а также предложил создать совместные рабочие группы, в которые войдут сотрудники мэрий и бизнесмены обоих городов.

«Это действительно историческое событие для всех нас. Я общался с украинцами и вижу, что в ваших людях есть все для того, чтобы завоевать свою победу. И мы вам в этом поможем. Мы привезли несколько автомобилей вашим военным и также планируем передать в Харьков карету скорой помощи ближе к осени», — отметил Грюнер.

Во время визита в Харьков делегация из Альбукерке передала украинским защитникам два автомобиля и квадрокоптер.



Фото: Харьковский горсовет

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Отметим, что до этого у Харькова был один город-побратим в США — Цинциннати (с 1989 года).