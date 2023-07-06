Потенциал Кремниевой долины США могут привлечь для восстановления Харькова

Развитие бизнеса, экономики и культурный обмен — это перспективные направления сотрудничества Харькова и его американского города-побратима Альбукерке.

Об этом сообщила гендиректор Центральной торговой палаты Кремниевой долины США Харбир Бахтия, которая 6 июля посетила Харьков в составе делегации из Альбукерке и Кремниевой долины, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Руководитель Департамента экономического развития Альбукерке, советник по вопросам образования Госдепартамента США Макс Грюнер сообщил, что Альбукерке намерен серьезно развивать побратимские отношения с Харьковом. Так, планируется создание команды специалистов из разных сфер, чтобы исследовать возможности сотрудничества городов, и рабочей группы с представителями бизнеса и инвесторами.

Представитель бизнеса Альбукерке, бывший руководитель отдела корпоративной стратегии «Akal Global» (крупнейшая компания в сфере охраны в США) Симарн Сингх сообщил, что для восстановления Харькова можно привлечь потенциал Кремниевой долины.

«Украинский флаг развивается над каждым домом в Альбукерке. Даже после обстрелов — у вас чистый город. Это история о силе ваших жителей. А если спросить жителей Альбукерке, готовы ли они помочь Украине, то они всегда отвечают «да», — сказал Сингх.

«Мы гордимся, что вы решили строить с нами будущее. Это историческое событие. За время полномасштабной войны мы подписали два договора об установлении партнерских отношений онлайн, а с вами сегодня заключим такой договор во время личной встречи», — отметил первый заместитель мэра Харькова Александр Новак.

В рамках визита делегация передаст дрон и питание для украинских военных.

В 2009 году Альбукерке был внесен в десятку лучших городов США для жизни по версии «U.S. News & World Report», а в 2014 году издание «Forbes» поставило Альбукерке на седьмое место в списке лучших городов для инженеров в США.