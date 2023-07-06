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Потенціал Кремнієвої долини США можуть залучити для відновлення Харкова

Політика 18:36   06.07.2023
Олена Нагорна
Потенціал Кремнієвої долини США можуть залучити для відновлення Харкова

Розвиток бізнесу, економіки та культурний обмін – це перспективні напрямки співпраці Харкова та його американського міста-побратима Альбукерке.

Про це повідомила гендиректорка Центральної торгової палати Кремнієвої долини США Харбір Бахтія, яка 6 липня відвідала Харків у складі делегації з Альбукерке та Кремнієвої долини, передає пресслужба Харківської міськради.

Керівник Департаменту економічного розвитку Альбукерке, радник з питань освіти Держдепартаменту США Макс Грюнер повідомив, що Альбукерке має намір серйозно розвивати побратимські відносини з Харковом. Так, планується створити команду спеціалістів з різних сфер, щоб дослідити можливості співпраці міст, а також робочу групу з представниками бізнесу та інвесторами.

Представник бізнесу Альбукерке, колишній керівник відділу корпоративної стратегії «Akal Global» (найбільша компанія у сфері охорони в США) Сімарн Сінгх повідомив, що для відновлення Харкова можна залучити потенціал Кремнієвої долини.

«Український прапор розвивається над кожним будинком в Альбукерке. Навіть після обстрілів – у вас чисте місто. Це історія про силу ваших мешканців. А якщо спитати мешканців Альбукерке, чи готові вони допомогти Україні, то вони завжди відповідають «так», – сказав Сінгх.

«Ми пишаємося, що ви вирішили будувати з нами майбутнє. Це історична подія. За час повномасштабної війни ми підписали два договори про встановлення партнерських стосунків онлайн, а з вами сьогодні укладемо такий договір під час особистої зустрічі», – зазначив перший заступник мера Харкова Олександр Новак.

У межах візиту делегація передасть дрон та харчування для українських військових.

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У 2009 році Альбукерке був внесений до десятки найкращих міст США для життя за версією «U.S. News & World Report», а у 2014 році видання «Forbes» поставило Альбукерке на сьоме місце у списку найкращих міст для інженерів у США.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 18:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розвиток бізнесу, економіки та культурний обмін – це перспективні напрямки співпраці Харкова та його американського міста-побратима Альбукерке.".