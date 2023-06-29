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У Харкова з’явиться ще одне місто-побратим

Політика 21:31   29.06.2023
Оксана Горун
У Харкова з’явиться ще одне місто-побратим Фото: пресслужба ХМР

Протокол про наміри встановити побратимські відносини між Харковом та американським містом Альбукерке підписали онлайн мери Ігор Терехов та Тімоті Келлер.

Про подію повідомила пресслужба Харківської міськради.

“У рамках зустрічі Тімоті Келлер зазначив, що Альбукерке готовий допомагати Харкову конкретними справами. Зокрема, планує відправити укомплектовану карету швидкої допомоги. Крім того, місто готове надавати допомогу у відновленні Харкова, а також реалізовувати спільні проєкти у сферах транспортної інфраструктури та соціального забезпечення”, – зазначили в мерії.

Мер Альбукерке (США)
Фото: пресслужба ХМР

Терехов зазначив, що напрямки співпраці, які хочуть поглиблювати, — це інновації, розвиток економіки та підприємництва.

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Меморандум про встановлення побратимських відносин планують підписати у липні – під час візиту американської делегації до Харкова.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 21:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протокол про наміри встановити побратимські відносини між Харковом та американським містом Альбукерке підписали онлайн мери Ігор Терехов та Тімоті Келлер".