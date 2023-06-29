У Харькова появится еще один город-побратим

Протокол о намерениях установить побратимские отношения между Харьковом и американским городом Альбукерке подписали онлайн мэры Игорь Терехов и Тимоти Келлер.

О событии сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В рамках встречи Тимоти Келлер отметил, что Альбукерке готов помогать Харькову конкретными делами. В частности, планирует отправить укомплектованную карету скорой помощи. Кроме того, город готов оказывать помощь в восстановлении Харькова, а также реализовывать совместные проекты в сфере транспортной инфраструктуры и социального обеспечения», — отметили в мэрии.

Терехов отметил, что направления сотрудничества, которые хотят углублять, — это инновации, развитие экономики и предпринимательства.

Читайте также: Американский миллиардер на Харьковщине кормил местных жителей в столовой

Меморандум об установлении побратимских отношений планируют подписать в июле — во время визита американской делегации в Харьков.