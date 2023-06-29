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У Харькова появится еще один город-побратим

Мир 21:31   29.06.2023
Оксана Горун
У Харькова появится еще один город-побратим Фото: пресс-служба ХГС

Протокол о намерениях установить побратимские отношения между Харьковом и американским городом Альбукерке подписали онлайн мэры Игорь Терехов и Тимоти Келлер.

О событии сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В рамках встречи Тимоти Келлер отметил, что Альбукерке готов помогать Харькову конкретными делами. В частности, планирует отправить укомплектованную карету скорой помощи. Кроме того, город готов оказывать помощь в восстановлении Харькова, а также реализовывать совместные проекты в сфере транспортной инфраструктуры и социального обеспечения», — отметили в мэрии.

Мэр Альбукерке (США)
Фото: пресс-служба ХГС

Терехов отметил, что направления сотрудничества, которые хотят углублять, — это инновации, развитие экономики и предпринимательства.

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Меморандум об установлении побратимских отношений планируют подписать в июле — во время визита американской делегации в Харьков.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 21:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Протокол о намерениях установить побратимские отношения между Харьковом и американским городом Альбукерке подписали онлайн мэры Игорь Терехов и Тимоти Келлер".