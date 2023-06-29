У Харькова появится еще один город-побратим
Протокол о намерениях установить побратимские отношения между Харьковом и американским городом Альбукерке подписали онлайн мэры Игорь Терехов и Тимоти Келлер.
О событии сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«В рамках встречи Тимоти Келлер отметил, что Альбукерке готов помогать Харькову конкретными делами. В частности, планирует отправить укомплектованную карету скорой помощи. Кроме того, город готов оказывать помощь в восстановлении Харькова, а также реализовывать совместные проекты в сфере транспортной инфраструктуры и социального обеспечения», — отметили в мэрии.
Терехов отметил, что направления сотрудничества, которые хотят углублять, — это инновации, развитие экономики и предпринимательства.
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Меморандум об установлении побратимских отношений планируют подписать в июле — во время визита американской делегации в Харьков.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 21:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Протокол о намерениях установить побратимские отношения между Харьковом и американским городом Альбукерке подписали онлайн мэры Игорь Терехов и Тимоти Келлер".