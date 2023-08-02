Терехов — в Варшаве: обратился за глобальной поддержкой к британскому бизнесу

Мэр Харькова Игорь Терехов 2 августа, находясь в Варшаве, принял участие в заседании британско-украинской рабочей группы по вопросам инфраструктуры.

Об этом городской голова сообщил в Telegram.

«Обратился за глобальной поддержкой к британскому бизнесу и чиновникам и представил им наши задачи и цели. Каким мы видим Харьков будущего и что нам нужно от них, чтобы его приблизить. А это — безопасный город свободы, инноваций, креативных индустрий. Центр образования с современными научными кварталами и развитой зеленой энергетикой», — пишет Терехов.

Как сообщает со ссылкой на мэра пресс-служба горсовета, иностранные партнеры заинтересованы инвестировать в восстановление Харькова. Наиболее привлекательными сферами они считают энергетику, образование и промышленность.