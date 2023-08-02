Терехов — в Варшаве: обратился за глобальной поддержкой к британскому бизнесу
Мэр Харькова Игорь Терехов 2 августа, находясь в Варшаве, принял участие в заседании британско-украинской рабочей группы по вопросам инфраструктуры.
Об этом городской голова сообщил в Telegram.
«Обратился за глобальной поддержкой к британскому бизнесу и чиновникам и представил им наши задачи и цели. Каким мы видим Харьков будущего и что нам нужно от них, чтобы его приблизить. А это — безопасный город свободы, инноваций, креативных индустрий. Центр образования с современными научными кварталами и развитой зеленой энергетикой», — пишет Терехов.
Как сообщает со ссылкой на мэра пресс-служба горсовета, иностранные партнеры заинтересованы инвестировать в восстановление Харькова. Наиболее привлекательными сферами они считают энергетику, образование и промышленность.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 21:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов 2 августа, находясь в Варшаве, принял участие в заседании британско-украинской рабочей группы по вопросам инфраструктуры.".