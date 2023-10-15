Відсьогодні до Варшави можна доїхати новим рейсом із заходу України

Відкрито новий залізничний рейс із населених пунктів заходу України до Варшави. Маршрут організовано через станцію Рава-Руська на кордоні з Польщею, де пасажири роблять пересадку.

До Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink, повідомляє Укрзалізниця.

На станції Рава-Руська пасажири пересідають на потяг польського перевізника SKPL, яким можуть доїхати до Любліна чи Варшави.

За рейс в одному напрямку обидва потяги можуть перевезти близько 200 пасажирів. У пропозиції місця 1-го та 2-го класу.



“На рейси першого тижня цього поїзда вже продано 70% запропонованих квитків. Дякуємо нашим пасажирам, які обрали для подорожі цей новий маршрут. У найближчих планах міжнародний поїзд Чоп — Прага, а також працюємо над маршрутом Перемишль — Берлін”, – зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 години, вартість – від 1188 гривень.