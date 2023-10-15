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С сегодняшнего дня в Варшаву можно доехать новым рейсом с запада Украины

Общество 11:21   15.10.2023
Елена Нагорная
С сегодняшнего дня в Варшаву можно доехать новым рейсом с запада Украины Фото: «Укрзалізниця»

Открыт новый железнодорожный рейс из населенных пунктов запада Украины в Варшаву. Маршрут организован через станцию Рава-Русская на границе с Польшей, где пассажиры делают пересадку.

До Равы-Русской пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы везет современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink, сообщает «Укрзалізниця».

На станции Рава-Русская пассажиры пересаживаются на поезд польского перевозчика SKPL, на котором могут доехать до Люблина или Варшавы.

За рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров. В предложении места 1-го и 2-го класса.


«На рейсы первой недели этого поезда уже продано 70% предложенных билетов. Спасибо нашим пассажирам, которые выбрали для путешествия этот новый маршрут. В ближайших планах международный поезд Чоп — Прага, а также работаем над маршрутом Перемышль — Берлин», — отметил председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Лященко.

Время в пути от Львова до Варшавы составляет около 9 часов, стоимость — от 1188 гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 11:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Открыт новый железнодорожный рейс из населенных пунктов запада Украины в Варшаву. Маршрут организован через станцию Рава-Русская на границе с Польшей, где пассажиры делают пересадку.".