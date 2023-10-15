С сегодняшнего дня в Варшаву можно доехать новым рейсом с запада Украины
Открыт новый железнодорожный рейс из населенных пунктов запада Украины в Варшаву. Маршрут организован через станцию Рава-Русская на границе с Польшей, где пассажиры делают пересадку.
До Равы-Русской пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы везет современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink, сообщает «Укрзалізниця».
На станции Рава-Русская пассажиры пересаживаются на поезд польского перевозчика SKPL, на котором могут доехать до Люблина или Варшавы.
За рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров. В предложении места 1-го и 2-го класса.
«На рейсы первой недели этого поезда уже продано 70% предложенных билетов. Спасибо нашим пассажирам, которые выбрали для путешествия этот новый маршрут. В ближайших планах международный поезд Чоп — Прага, а также работаем над маршрутом Перемышль — Берлин», — отметил председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Лященко.
Время в пути от Львова до Варшавы составляет около 9 часов, стоимость — от 1188 гривен.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: варшава, львов, поезд, рава-русская, укрзалізниця;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 11:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Открыт новый железнодорожный рейс из населенных пунктов запада Украины в Варшаву. Маршрут организован через станцию Рава-Русская на границе с Польшей, где пассажиры делают пересадку.".