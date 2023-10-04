З Ізюма можна доїхати до Львова прямим потягом: подробиці

Електропоїзд, що курсував маршрутом Ізюм-Харків-Київ, тепер їздитиме до Львова.

Про це з посиланням на Південну залізницю повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.

За даними МВА, у жовтні встановлюється тимчасовий графік руху поїздів Ізюм – Харків – Київ – Львів замість Ізюм – Харків – Київ.

Відправлення поїзда №64/112 сполучення Ізюм-Львів з міста Ізюма: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 жовтня о 18: 22. Прибуття у місто Львів – о 13:40.

Відправлення зі станції вокзалу Львова: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 жовтня о 14:53. Прибуття в Ізюм о 12:00.

В інші дні щоденно курсує поїзд № 112 сполученням Ізюм-Київ, час відправлення зі станції Ізюм 18:22 хвилини. Прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 5:41.

У зворотному сполученні поїзд №111, час відправлення зі станції Київ-Пасажирський – 22:57. Прибуття на станцію Ізюм о 12:00.

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