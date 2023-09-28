Низку поїздів на захід України тепер патрулює воєнізована охорона
Ще шість поїздів патрулюватиме воєнізована охорона. Таким чином, загалом вона тепер працює на дев’яти рейсах. Кожен потяг супроводжують двоє працівників, які стежать за порядком.
Як повідомляють у пресслужбі “Укрзалізниці”, у вересні до проєкту #ЗалізнаБезпека приєдналися потяги:
1. №29/30 Ужгород – Київ – Ужгород;
2. №59/60 Чоп – Київ – Чоп;
3. №85/86 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя;
4. №119/120 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя;
5. № 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород;
6. № 357/358 Київ – Ворохта – Київ.
Як зазначають у компанії, воєнізована охорона допомагає поїзній бригаді у разі порушень пасажирами правил поведінки та при виникненні конфліктів. Вона має право застосовувати фізичну силу, затримувати та передавати порушників правоохоронцям. Будь-який пасажир може викликати воєнізовану охорону, звернувшись до провідника чи начальника поїзда.
Проєкт було засновано у 2020 році. Тоді у супроводі воєнізованої охорони курсували десять поїздів. У червні 2023 року його відновили у трьох поїздах:
1. №41/42 Дніпро – Трускавець – Запоріжжя;
2. №81/82 Київ – Ужгород – Київ;
3. Інтерсіті + №712/711 Київ – Краматорськ – Київ.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 17:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще шість поїздів патрулюватиме воєнізована охорона. Таким чином, загалом вона тепер працює на дев’яти рейсах. Кожен поїзд супроводжують двоє працівників, які стежать за порядком.".