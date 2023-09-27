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У поїзді з Харкова до Польщі вдвічі збільшать кількість місць – Укрзалізниця

Суспільство 09:45   27.09.2023
Оксана Горун
У поїзді з Харкова до Польщі вдвічі збільшать кількість місць – Укрзалізниця

Укрзалізниця поінформувала про збільшення місткості потяга “Харків – Перемишль”.

“Склад поїзда №73/74 “Харків — Перемишль” збільшиться вдвічі! Відправлення поїзда №73/74 в оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) – о 13:36, прибуття до Перемишля – об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) – о 13:45, прибуття до Харкова – о 14:55“, – зазначили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Залізничники повідомили, що квитки на рейс уже доступні в додатку та чат-ботах “УЗ”, а також на сайті та касах вокзалів.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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