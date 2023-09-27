У поїзді з Харкова до Польщі вдвічі збільшать кількість місць – Укрзалізниця
Укрзалізниця поінформувала про збільшення місткості потяга “Харків – Перемишль”.
“Склад поїзда №73/74 “Харків — Перемишль” збільшиться вдвічі! Відправлення поїзда №73/74 в оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) – о 13:36, прибуття до Перемишля – об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) – о 13:45, прибуття до Харкова – о 14:55“, – зазначили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Залізничники повідомили, що квитки на рейс уже доступні в додатку та чат-ботах “УЗ”, а також на сайті та касах вокзалів.
Читайте також: Потяг з Харкова до Карпат і в жовтні курсуватиме по-іншому: подробиці
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У поїзді з Харкова до Польщі вдвічі збільшать кількість місць – Укрзалізниця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 09:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця поінформувала про збільшення місткості потяга “Харків – Перемишль”".