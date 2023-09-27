В поезде из Харькова в Польшу вдвое увеличат количество мест — Укрзалізниця

«Укрзалізниця» проинформировала об увеличении состава «Харьков — Перемышль».

«Состав поезда №73/74 Харьков — Перемышль увеличится вдвое! Отправление поезда №73/74 в обновленном формате из Харькова (с 7 октября) — в 13:36, прибытие в Перемышль — в 11:17. Обратно из Перемышля (с 8 октября) — в 13:45, прибытие в Харьков — в 14:55. Обновленный формат курсирования поезда улучшит сообщение Харькова с Польшей в дополнение к рейсу Харьков — Хелм», — отметили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Железнодорожники сообщили, что билеты на рейс уже доступны в приложении и чат-ботах «УЗ», а также на сайте и кассах вокзалов.