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В поезде из Харькова в Польшу вдвое увеличат количество мест — Укрзалізниця

Общество 09:45   27.09.2023
Оксана Горун
В поезде из Харькова в Польшу вдвое увеличат количество мест — Укрзалізниця

«Укрзалізниця» проинформировала об увеличении состава «Харьков — Перемышль».

«Состав поезда №73/74 Харьков — Перемышль увеличится вдвое! Отправление поезда №73/74 в обновленном формате из Харькова (с 7 октября) — в 13:36, прибытие в Перемышль — в 11:17. Обратно из Перемышля (с 8 октября) — в 13:45, прибытие в Харьков — в 14:55. Обновленный формат курсирования поезда улучшит сообщение Харькова с Польшей в дополнение к рейсу Харьков — Хелм», — отметили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Железнодорожники сообщили, что билеты на рейс уже доступны в приложении и чат-ботах «УЗ», а также на сайте и кассах вокзалов.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 09:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» проинформировала об увеличении состава «Харьков — Перемышль»".