Поезд из Харькова в Карпаты и в октябре будет ездить по-другому: подробности
Фото: АТ «Укрзалізниця»
Ремонт на участке Надворная — Делятин будет продолжаться в октябре и в начале ноября, поэтому некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини, сообщили в «Укрзалізниці».
Это коснется и харьковского рейса: поезд №15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, и из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 13:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонт на участке Надворная — Делятин будет продолжаться в октябре и в начале ноября, поэтому некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини, сообщили в «Укрзалізниці».".