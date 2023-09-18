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Поезд из Харькова в Карпаты и в октябре будет ездить по-другому: подробности

Общество 13:51   18.09.2023
Виктория Яковенко
Поезд из Харькова в Карпаты и в октябре будет ездить по-другому: подробности Фото: АТ «Укрзалізниця»

Ремонт на участке Надворная — Делятин будет продолжаться в октябре и в начале ноября, поэтому некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини, сообщили в «Укрзалізниці».

Это коснется и харьковского рейса: поезд №15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, и из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября.

Читайте также: Поезд из Харькова в Ивано-Франковск сменит маршрут в сентябре

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 13:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонт на участке Надворная — Делятин будет продолжаться в октябре и в начале ноября, поэтому некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини, сообщили в «Укрзалізниці».".