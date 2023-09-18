Поезд из Харькова в Карпаты и в октябре будет ездить по-другому: подробности

Ремонт на участке Надворная — Делятин будет продолжаться в октябре и в начале ноября, поэтому некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини, сообщили в «Укрзалізниці».

Это коснется и харьковского рейса: поезд №15/16 Харьков — Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 16, 18, 22, 24 и 30 октября, и из Ивано-Франковска в Харьков 17, 19, 23, 25, 31 октября.