Потяг з Харкова до Карпат і в жовтні курсуватиме по-іншому: подробиці
Фото: АТ “Укрзалізниця”
Ремонт на дільниці Надвірна — Делятин продовжуватиметься в жовтні та на початку листопада, через це деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні, повідомили в «Укрзалізниці».
Це торкнеться і харківського рейсу: поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 16, 18, 22, 24 та 30 жовтня, та з Івано-Франківська до Харкова 17, 19, 23, 25, 31 жовтня.
Читайте також: Поїзд з Харкова до Івано-Франківська змінить маршрут у вересні
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Потяг з Харкова до Карпат і в жовтні курсуватиме по-іншому: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 13:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонт на дільниці Надвірна — Делятин продовжуватиметься в жовтні та на початку листопада, через це деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні, повідомили в «Укрзалізниці».".