Потяг з Харкова до Карпат і в жовтні курсуватиме по-іншому: подробиці

Ремонт на дільниці Надвірна — Делятин продовжуватиметься в жовтні та на початку листопада, через це деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні, повідомили в «Укрзалізниці».

Це торкнеться і харківського рейсу: поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 16, 18, 22, 24 та 30 жовтня, та з Івано-Франківська до Харкова 17, 19, 23, 25, 31 жовтня.