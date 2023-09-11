Поїзд з Харкова до Івано-Франківська змінить маршрут у вересні
Через ремонт на дільниці Надвірна — Делятин, деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні, повідомили в Укрзалізниці.
Це торкнеться і харківського рейсу:
поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, а з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 17:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ремонт на дільниці Надвірна — Делятин, деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні, повідомили в Укрзалізниці.".