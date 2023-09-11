Поїзд з Харкова до Івано-Франківська змінить маршрут у вересні

Через ремонт на дільниці Надвірна — Делятин, деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні, повідомили в Укрзалізниці.

Це торкнеться і харківського рейсу:

поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, а з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня.