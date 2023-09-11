Live
  • Пн 11.09.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🟢

Поїзд з Харкова до Івано-Франківська змінить маршрут у вересні

Суспільство 17:20   11.09.2023
Оксана Якушко
Поїзд з Харкова до Івано-Франківська змінить маршрут у вересні

Через ремонт на дільниці Надвірна — Делятин, деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні, повідомили в Укрзалізниці.

Це торкнеться і харківського рейсу:

поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, а з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня.

Читайте також: Потяг Київ – Харків курсуватиме частіше: розклад

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Поїзд з Харкова до Івано-Франківська змінить маршрут у вересні
Поїзд з Харкова до Івано-Франківська змінить маршрут у вересні
11.09.2023, 17:20
На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів
На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів
11.09.2023, 15:56
Елекричка до села Осинове на Харківщині почне курсувати 3 листопада
Елекричка до села Осинове на Харківщині почне курсувати 3 листопада
02.11.2022, 15:36
У Харкові горіла багатоповерхівка: людей евакуювали, є загиблий (фото)
У Харкові горіла багатоповерхівка: людей евакуювали, є загиблий (фото)
11.09.2023, 16:56
Завдяки проєкту «АТБ» у Львові відкрили сучасний амбулаторний простір
Завдяки проєкту «АТБ» у Львові відкрили сучасний амбулаторний простір
11.09.2023, 16:32
У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки
У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки
11.09.2023, 15:19

Новини за темою:

16:56
У Харкові горіла багатоповерхівка: людей евакуювали, є загиблий (фото)
15:19
У голови ХОВА Синєгубова – нова заступниця – директорка стоматполіклініки
13:26
Харків, Балаклія, Куп’янськ й Ізюм: Укрпошта випустить марки містам Героям
21:36
У Харкові водій з наркотиками пропонував 10 тис. грн копам
11:03
Блекаут у Харкові: як місто готується до можливих зимових атак РФ – Терехов

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Поїзд з Харкова до Івано-Франківська змінить маршрут у вересні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 17:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ремонт на дільниці Надвірна — Делятин, деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні, повідомили в Укрзалізниці.".