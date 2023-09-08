Потяг Київ – Харків курсуватиме частіше: розклад
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси потяга №251/252 Київ — Харків.
За даними УЗ, новий поїзд відправлятиметься з Києва 14, 15 та 16 вересня о 13:04 та прибуватиме до Харкова о 21:42.
Зворотно, з Харкова, він відправлятиметься в ті ж дати о 23:50 і прибуватиме до Києва о 7:53.
Поїзд курсуватиме через станції Дарниця, Гребінка, Лубни, Миргород, Полтава-Київська та Люботин.
Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на маршруті Київ — Харків на 7,8 та 9 вересня.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 12:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси потяга №251/252 Київ — Харків.".