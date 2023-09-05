Додаткові поїзди з Києва до Харкова призначили на три дні
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на маршруті Київ — Харків на 7,8 та 9 вересня.
У ці дні відправиться у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ — Харків. Відправлення з Києва о 13:04, прибуття до Харкова о 20:31 (8 вересня — 21:42).
Зворотно поїзд відправлятиметься з Харкова о 22:00 (8 вересня — о 23:50) та прибуватиме до Києва о 05:00 (8 вересня — 07:53).
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 13:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси на маршруті Київ — Харків на 7,8 та 9 вересня.".