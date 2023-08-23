Призначені додаткові поїзди на “гарячий напрямок” Харків – Київ

“Укрзалізниця” призначила додаткові рейси на найпопулярніші напрямки на кінець літа – початок осені. Серед них – два поїзди з Харкова до столиці.

Потяг №252 вирушить із Києва 31 серпня о 13:04 та прибуде в Харків о 20:31. У зворотному напрямку поїзд №251 поїде 31 серпня о 22:00 та прибуде в Київ о 5:00 1 вересня.

Потяг №274 відправиться з Києва 1 вересня о 21:53 та прибуде в Харків о 5:31 наступного дня. Поїзд №273 вирушить із Харкова 1 вересня о 13:36 та прибуде у столицю о 21:05.

В електронній системі бронювання квитків на цей час ці рейси не відображаються.