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Призначені додаткові поїзди на “гарячий напрямок” Харків – Київ

Суспільство 20:43   23.08.2023
Олена Нагорна
Призначені додаткові поїзди на “гарячий напрямок” Харків – Київ Фото: “Укрзалізниця”

“Укрзалізниця” призначила додаткові рейси на найпопулярніші напрямки на кінець літа – початок осені. Серед них – два поїзди з Харкова до столиці.

Потяг №252 вирушить із Києва 31 серпня о 13:04 та прибуде в Харків о 20:31. У зворотному напрямку поїзд №251 поїде 31 серпня о 22:00 та прибуде в Київ о 5:00 1 вересня.

Потяг №274 відправиться з Києва 1 вересня о 21:53 та прибуде в Харків о 5:31 наступного дня. Поїзд №273 вирушить із Харкова 1 вересня о 13:36 та прибуде у столицю о 21:05.

В електронній системі бронювання квитків на цей час ці рейси не відображаються.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 20:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” призначила додаткові рейси на найпопулярніші напрямки на кінець літа – початок осені. Серед них – два поїзди з Харкова до столиці.".