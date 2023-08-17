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Електричку з пандусами та USB-портами пустять між Полтавщиною та Харківщиною

Суспільство 21:25   17.08.2023
Олена Нагорна
Електричку з пандусами та USB-портами пустять між Полтавщиною та Харківщиною

Незабаром за маршрутами №6574/6656 та №6657/6579 між Полтавою, Красноградом та Лозовою почне курсувати інклюзивний електропоїзд.

Він був капітально відновлений на власних потужностях залізниці. Це вже 32-й такий і 21-й з початку повномасштабного вторгнення потяг, пише пресслужба “Укрзалізниці”.

“У цьому поїзді реалізовані всі вже звичні стандарти: пандуси для людей з інвалідністю, збільшені вбиральні у головних вагонах, місця для перевезення велосипедів, інформаційні вказівники продубльовані шрифтом Брайля, оновлена система інформування, освітлення, встановлено USB-порти для зарядки гаджетів та проведено безліч інших робіт з технічної модернізації електропоїзда”, – йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 21:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незабаром за маршрутами №6574/6656 та №6657/6579 між Полтавою, Красноградом та Лозовою почне курсувати інклюзивний електропоїзд.".