Електричку з пандусами та USB-портами пустять між Полтавщиною та Харківщиною

Незабаром за маршрутами №6574/6656 та №6657/6579 між Полтавою, Красноградом та Лозовою почне курсувати інклюзивний електропоїзд.

Він був капітально відновлений на власних потужностях залізниці. Це вже 32-й такий і 21-й з початку повномасштабного вторгнення потяг, пише пресслужба “Укрзалізниці”.

“У цьому поїзді реалізовані всі вже звичні стандарти: пандуси для людей з інвалідністю, збільшені вбиральні у головних вагонах, місця для перевезення велосипедів, інформаційні вказівники продубльовані шрифтом Брайля, оновлена система інформування, освітлення, встановлено USB-порти для зарядки гаджетів та проведено безліч інших робіт з технічної модернізації електропоїзда”, – йдеться у публікації.