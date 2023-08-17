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Электричку с пандусами и USB-портами пустят между Полтавщиной и Харьковщиной

Общество 21:25   17.08.2023
Елена Нагорная
Электричку с пандусами и USB-портами пустят между Полтавщиной и Харьковщиной Фото: Укрзалізниця

Вскоре по маршрутам №6574/6656 и №6657/6579 между Полтавой, Красноградом и Лозовой начнет курсировать инклюзивный электропоезд.

Он был капитально восстановлен на собственных мощностях железной дороги. Это уже 32-й такой, и 21-й с начала полномасштабного вторжения поезд, пишет пресс-служба «Укрзалізниці».

«В этом поезде реализованы все уже привычные стандарты: пандусы для людей с инвалидностью, увеличенные уборные в главных вагонах, места для перевозки велосипедов, информационные указатели продублированы шрифтом Брайля, обновлена система информирования, освещения, установлены USB-порты для зарядки гаджетов и проведено множество других работ по технической модернизации электропоезда», — говорится в публикации.

Читайте также: Поезд из Харькова в Польшу временно отменили

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 21:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вскоре по маршрутам №6574/6656 и №6657/6579 между Полтавой, Красноградом и Лозовой начнет курсировать инклюзивный электропоезд.".