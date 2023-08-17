Поезд из Харькова в Польшу временно отменили

Поезд №73/74 Харьков – Перемышль не будет курсировать с 7 сентября по 6 октября.

Об этом сообщают в «Укрзалізниці» и объясняют, что это связано с планируемым ремонтом инфраструктуры в Перемышле.

Также в этот же период не будет курсировать поезд №89/90 Киев – Перемышль.

Вместо этого с 3 сентября назначают новый поезд №119/120 Киев — Хелм.

В «УЗ» напомнили, что билеты на польское направление продаются на 20 суток вперед, новая дата открывается в 08:00 каждое утро (кроме Варшавы, которая «стартует» отдельно в 09:00).