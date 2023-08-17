Поезд из Харькова в Польшу временно отменили
Фото: «Укрзалізниця»
Поезд №73/74 Харьков – Перемышль не будет курсировать с 7 сентября по 6 октября.
Об этом сообщают в «Укрзалізниці» и объясняют, что это связано с планируемым ремонтом инфраструктуры в Перемышле.
Также в этот же период не будет курсировать поезд №89/90 Киев – Перемышль.
Вместо этого с 3 сентября назначают новый поезд №119/120 Киев — Хелм.
В «УЗ» напомнили, что билеты на польское направление продаются на 20 суток вперед, новая дата открывается в 08:00 каждое утро (кроме Варшавы, которая «стартует» отдельно в 09:00).
Читайте также: Удар по перекупщикам: билеты на поезда в Польшу будут продавать только онлайн
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезд №73/74 Харьков – Перемышль не будет курсировать с 7 сентября по 6 октября.".