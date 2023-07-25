Удар по перекупщикам: билеты на поезда в Польшу будут продавать только онлайн

«Укрзалізниця» с завтрашнего дня, 26 июля, расширяет перечень международных направлений, билеты на которые будут доступны исключительно онлайн. Среди них поезд №93/94 Харьков-Хелм.

Билеты на этот поезд можно будет купить исключительно через электронные каналы: мобильное приложение, официальный чат-бот и веб-сайт, пишет пресс-служба «Укрзалізниці».

При этом вернуть билет можно в претензионном порядке через кассу.

Такие меры в пресс-службе называют «дополнительными шагами в борьбе с билетными мошенниками» и «еще одним ударом по схемам перекупщиков».

Также похожие условия будут действовать на следующие международные рейсы:

— Поезда №23/24 и 19/20 Киев-Хелм — продажа через онлайн-сервисы «Укрзалізниці», возврат в претензионном порядке через кассы.

— Поезд №36/35 Одесса-Перемышль — продажа через онлайн-сервисы «Укрзалізниці», возврат в претензионном порядке через кассы.

— Поезд №32/31 Запорожье-Перемышль — продажа через онлайн-сервисы «Укрзалізниці», возврат в претензионном порядке через кассы.

— Поезд №67/68 Киев-Варшава — продажа только через мобильное приложение «Укрзалізниці», возврат претензионный через кассы.

— «Интерсити+» №705/706, 715/716 Киев-Перемышль — продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн.

— Поезд №351К/351Л Киев-Кишинев — продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн.

«Поезда №749/149 Киев-Вена, №140/149 Чоп-Вена, №961/962, 963/964 Мукачево-Кошице, №31, 33/34 Мукачево-Будапешт — билеты реализуются и возвращаются через кассы (интеграция с партнерами-железными дорогами этих стран еще продолжается)», — пишет пресс-служба.

В ведомстве отмечают, что все международные рейсы «Укрзалізниці» имеют глубину продажи 20 суток. Продажи на наиболее ажиотажный поезд №67/68 Киев-Варшава будут стартовать ежедневно в 9:00, на все остальные направления ежедневно в 8:00.

Также «Укрзалізниця» определяет время попадания в онлайн-продажу билетов после возврата пассажирами.

«Места, возвращенные пассажирами более чем за сутки до отправления поезда, будут возвращаться в продажу в 10:00 за двое суток до отправки. Места, сданные пассажирами в сутки отправления поезда, возвращаются в открытую продажу в течение 30 минут с момента возврата билета», — сообщают в компании.