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Удар по перекупниках: квитки на поїзди до Польщі продаватимуть тільки онлайн

Суспільство 21:05   25.07.2023
Олена Нагорна
Удар по перекупниках: квитки на поїзди до Польщі продаватимуть тільки онлайн

“Укрзалізниця” із завтрашнього дня, 26 липня, розширює перелік міжнародних напрямків, квитки на які будуть доступні виключно онлайн. Серед них поїзд №93/94 Харків-Хелм.

Квитки на цей поїзд можна буде купити виключно через електронні канали: мобільний додаток, офіційний чат-бот та вебсайт, пише пресслужба “Укрзалізниці”.

При цьому повернути квиток можна у претензійному порядку через касу.

Такі заходи в пресслужбі називають «додатковими кроками у боротьбі з квитковими шахраями» та «ще одним ударом по перекупницьких схемах».

Також схожі умови діятимуть на такі міжнародні рейси:

– Поїзди 23/24 та 19/20 Київ-Хелм – продаж через онлайн-сервіси “Укрзалізниці”, повернення у претензійному порядку через каси.
– Поїзд №36 /35 Одеса-Перемишль – продаж через онлайн-сервіси “Укрзалізниці”, повернення у претензійному порядку через каси.
– Поїзд №32 /31 Запоріжжя-Перемишль – продаж через онлайн-сервіси “Укрзалізниці”, повернення у претензійному порядку через каси.
– Потяг №67/68 Київ-Варшава – продаж лише через мобільний додаток “Укрзалізниці”, повернення претензійне через каси.
– “Інтерсіті+” №705/706, 715/716 Київ-Перемишль – продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.
№351К/351Л Київ-Кишинів – продаж через всі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.

«Поїзди №749/149 Київ-Відень, №140/149 Чоп-Відень, №961/962, 963/964 Мукачево-Кошице, №31, 33/34 Мукачево-Будапешт – квитки реалізовуються і повертаються через каси (інтеграція із партнерами-залізницями цих країн ще триває)», – пише пресслужба.

У відомстві наголошують, що всі міжнародні рейси Укрзалізниці мають глибину продажу 20 діб. Продажі на найбільш ажіотажний поїзд №67/68 Київ-Варшава стартуватимуть щодня о 09:00, на всі інші напрямки щодня о 08:00.

Також Укрзалізниця визначає час потрапляння в онлайн-продаж квитків після повернення пасажирами.

«Місця, повернуті пасажирами більше ніж за добу до відправлення поїзда, повертатимуться у продаж о 10:00 за дві доби до відправки. Місця, здані пасажирами в добу відправлення поїзда, повертаються у відкритий продаж протягом 30 хвилин з моменту повернення квитка», – повідомляють у компанії.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 21:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” із завтрашнього дня, 26 липня, розширює перелік міжнародних напрямків, квитки на які будуть доступні виключно онлайн. Серед них поїзд №93/94 Харків-Хелм.".