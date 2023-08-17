Потяг з Харкова до Польщі тимчасово скасували
Фото: “Укрзалізниця”
Поїзд №73/74 Харків — Перемишль не курсуватиме з 7 вересня по 6 жовтня.
Про це повідомляють в «Укрзалізниці» та пояснюють, що це пов’язано з запланованим ремонтом інфраструктури у Перемишлі.
Також у цей же період не курсуватиме поїзд №89/90 Київ — Перемишль.
Натомість вже з 3 вересня призначають новий поїзд №119/120 Київ — Хелм.
В «УЗ» нагадали, що квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку (окрім Варшави, яка «стартує» окремо о 09:00).
Читайте також: Удар по перекупниках: квитки на поїзди до Польщі продаватимуть тільки онлайн
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 13:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзд №73/74 Харків — Перемишль не курсуватиме з 7 вересня по 6 жовтня.".