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Потяг з Харкова до Польщі тимчасово скасували

Суспільство 13:18   17.08.2023
Вікторія Яковенко
Потяг з Харкова до Польщі тимчасово скасували Фото: “Укрзалізниця”

Поїзд №73/74 Харків — Перемишль не курсуватиме з 7 вересня по 6 жовтня.

Про це повідомляють в «Укрзалізниці» та пояснюють, що це пов’язано з запланованим ремонтом інфраструктури у Перемишлі.

Також у цей же період не курсуватиме поїзд №89/90 Київ — Перемишль.

Натомість вже з 3 вересня призначають новий поїзд №119/120 Київ — Хелм.

В «УЗ» нагадали, що квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку (окрім Варшави, яка «стартує» окремо о 09:00).

Читайте також: Удар по перекупниках: квитки на поїзди до Польщі продаватимуть тільки онлайн

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 13:18;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поїзд №73/74 Харків — Перемишль не курсуватиме з 7 вересня по 6 жовтня.".