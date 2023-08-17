Потяг з Харкова до Польщі тимчасово скасували

Поїзд №73/74 Харків — Перемишль не курсуватиме з 7 вересня по 6 жовтня.

Про це повідомляють в «Укрзалізниці» та пояснюють, що це пов’язано з запланованим ремонтом інфраструктури у Перемишлі.

Також у цей же період не курсуватиме поїзд №89/90 Київ — Перемишль.

Натомість вже з 3 вересня призначають новий поїзд №119/120 Київ — Хелм.

В «УЗ» нагадали, що квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку (окрім Варшави, яка «стартує» окремо о 09:00).